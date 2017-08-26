Россиянам дадут скидки на услуги ЖКХ

Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, - это правильная сделка, подобные вещи мы обсуждаем и отрабатываем, а переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ никто не планирует. В тестовом режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году.