Россиянам дадут скидки на услуги ЖКХ

В 2018 году в России в тестовом режиме запустят систему предоплаты услуг ЖКХ. Тот, кто внесет оплату заранее, получат скидку. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на Владимирском экологическом форуме, передает ТАСС.
Андрей Чибис,
замглавы Минстроя РФ:
Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, - это правильная сделка, подобные вещи мы обсуждаем и отрабатываем, а переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ никто не планирует. В тестовом режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году.
Президент "Русэнергосбыта" Михаил Андронов отметил, что по всему миру уже внедряются предоплатные системы за услуги ЖКХ. В частности, европейские акционеры из корпорации Enel занимались внедрением подобной технологии по всей Италии. По его словам, эта система блестяще работает и позволила значительно снизить уровень задолженности.
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