Россиянам могут разрешить рубить елки в канун Нового года

Сейчас рубить елки могут лишь компании и индивидуальные предприниматели, для которых продажа новогодних деревьев — бизнес. Вырубка елей гражданами запрещена, а нарушителей ждут административные штрафы или уголовная ответственность. По словам автора инициативы, действующие запреты себя не оправдывают, и многие люди идут на преступление ради елки.

Если законопроект примут, каждый сможет прийти в лес и законно выбрать себе елку. Для этого нужно будет обратиться в лесничество, получить разрешение на вырубку дерева и узнать о расположении общедоступного леса. Стоимость будет зависеть от высоты дерева и может составить 200 рублей за метр.