Россиянам могут разрешить рубить елки в канун Нового года

Россиянам предлагают разрешить рубить елки для новогодних праздников. Соответствующие поправки в Лесной кодекс разработал зампред комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Карелии Алексей Орлов. Законопроект направили на рассмотрение регионального парламента для последующего внесения в Госдуму, сообщает RT.
Сейчас рубить елки могут лишь компании и индивидуальные предприниматели, для которых продажа новогодних деревьев — бизнес. Вырубка елей гражданами запрещена, а нарушителей ждут административные штрафы или уголовная ответственность. По словам автора инициативы, действующие запреты себя не оправдывают, и многие люди идут на преступление ради елки.
Если законопроект примут, каждый сможет прийти в лес и законно выбрать себе елку. Для этого нужно будет обратиться в лесничество, получить разрешение на вырубку дерева и узнать о расположении общедоступного леса. Стоимость будет зависеть от высоты дерева и может составить 200 рублей за метр.
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