Россиянам не хватает денег даже на таблетки

Более 20% россиян часто не могли купить необходимые лекарства. Такая информация была получена в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Среди самых незащищенных групп населения — пенсионеры, инвалиды, беременные и женщины в декретном отпуске.
Одна из причин такого положения — недостаток отечественных лекарственных средств и монетизация льгот. Многие граждане выбрали денежный пакет вместо социального, что оказалось в итоге невыгодно.
С сентября 2016 по февраль 2017 года более 20% россиян часто не могли приобрести необходимые лекарства из-за высокои? цены. Еще 26% населения сталкивались с такои? ситуациеи? за этот же период один-два раза.
В Минздраве "Известиям" сообщили, что, согласно ежемесячному мониторингу Росздравнадзора, цены на лекарства из перечня ЖНВЛП снизились.
"За май мы зафиксировали уменьшение стоимости препаратов в этом сегменте. Например, на лекарства из категории от 50 до 100 рублей — на 0,3%", — отметили в пресс-службе Минздрава.
Но стоимость лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, ведомство не контролирует и не устанавливает. И именно препараты, не входящие в список жизненнонеобходимых, оказались недоступны для незащищенных слоев населения.
Риски невозможности покупки лекарств из-за недостатка средств наиболее высоки среди россиян, имеющих низкие доходы (среди них 31–39% часто не могли позволить себе необходимые препараты), среди женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми (30%) и лиц старше 60 лет (27%). По данным Росстата, в России наблюдается "стареющая структура населения": к концу 2017 года доля людей старше 60 лет составит 19,4%, в 2020-м — 20,7%.
Координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ Николай Говорин отметил, что за последние два года реальные доходы населения снизились. Как следствие, упала и покупательская способность. Сегодня, по его словам, люди порой отказывают себе даже в самом необходимом.
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