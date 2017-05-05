Россияне чувствуют себя бедными чаще, чем сообщает статистика

По информации ВШЭ, по субъективному критерию уровень бедности по личным оценкам россиян достигает половины населения — это 50,3%. К объективным признакам бедности относят низкую зарплату, наличие неработающих членов семьи. Тогда как к субъективным причисляют наличие несовершеннолетних детей и отсутствие собственного жилья. То есть группы бедных с точки зрения исследователей и самоопределившихся бедных, пересекаются. Вместе с тем "каждый второй объективно бедный не воспринимает свою жизнь как пребывание в бедности, а каждый третий небедный, наоборот, считает, что живет бедно".

К бедным чаще всего себя причисляют люди с образованием не выше среднего специального, преимущественно женщины, отмечают исследователи. Молодые люди чаще пожилых считают себя бедными, так как они острее ощущают большой разрыв между желаниями и реальностью.

Авторы работы подчеркивают, что в будущем различия между субъективными и объективными бедными могут помешать в определении нуждающихся в социальной помощи.

Ещё в марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила о феномене бедности россиян. Тогда как средняя заработная плата в 2016 году в России составила 36,7 тысячи рублей, 4,9 млн человек проживают на минимальный размер оплаты труда (в IV квартале 2016 года этот показатель составлял 9 тыс. 691 рубль), цитирует вице-премьера "Лента.ру".

По отчету Росстата, в 2016 году уровень бедности в РФ составил 13,5%. Доходы в размере 19-27 тыс. рублей получают 18,9% населения, 27-45 тыс. рублей — 21,9%, от 45 до 60 тыс. рублей — 7,4% россиян. Выше 60 тыс. рублей зарабатывают 7,7% населения, пишет znak.com.