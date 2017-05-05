Россияне чувствуют себя бедными чаще, чем сообщает статистика

Россиян, которые считают себя бедными, в три раза больше, чем сообщают объективные данные об уровне бедности в РФ, приводит "Коммерсантъ" результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) "Факторы абсолютной и субъективной бедности в современной России".
По информации ВШЭ, по субъективному критерию уровень бедности по личным оценкам россиян достигает половины населения — это 50,3%. К объективным признакам бедности относят низкую зарплату, наличие неработающих членов семьи. Тогда как к субъективным причисляют наличие несовершеннолетних детей и отсутствие собственного жилья. То есть группы бедных с точки зрения исследователей и самоопределившихся бедных, пересекаются. Вместе с тем "каждый второй объективно бедный не воспринимает свою жизнь как пребывание в бедности, а каждый третий небедный, наоборот, считает, что живет бедно".
К бедным чаще всего себя причисляют люди с образованием не выше среднего специального, преимущественно женщины, отмечают исследователи. Молодые люди чаще пожилых считают себя бедными, так как они острее ощущают большой разрыв между желаниями и реальностью.
Авторы работы подчеркивают, что в будущем различия между субъективными и объективными бедными могут помешать в определении нуждающихся в социальной помощи.
Ещё в марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила о феномене бедности россиян. Тогда как средняя заработная плата в 2016 году в России составила 36,7 тысячи рублей, 4,9 млн человек проживают на минимальный размер оплаты труда (в IV квартале 2016 года этот показатель составлял 9 тыс. 691 рубль), цитирует вице-премьера "Лента.ру".
По отчету Росстата, в 2016 году уровень бедности в РФ составил 13,5%. Доходы в размере 19-27 тыс. рублей получают 18,9% населения, 27-45 тыс. рублей — 21,9%, от 45 до 60 тыс. рублей — 7,4% россиян. Выше 60 тыс. рублей зарабатывают 7,7% населения, пишет znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.