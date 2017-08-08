Россияне делятся в соцсетях снимками и видео лунного затмения

1912
Сегодня, 10:26.
Жизнь

В ночь с 7 на 8 августа в России можно было наблюдать частичное лунное затмение. В соцсетях появилось множество снимков этого явления.

Лунное затмение. Крым, 7 августа 2017 года.
Лунное затмение. Крым, 7 августа 2017 года. Фото: Владимир Моисеенко.

Повезло жителям тех регионов, где в часы затмения было безоблачное небо.

Начинаем смотреть затмение! #Волгоград #затмение #солнце #луна

Публикация от Волгоград📰 (@ghest_vlg)

Частичное Лунное затмение🌘 🔴Наблюдали❓ Фото: @golovkolilia91 #луна #лунноезатмение #волгоград #затмение

Публикация от Блокнот|Волгоград|Новости📰 (@bloknot_volgograd)

Прочитав на страничке Сергея Язева в ФБ про предстоящее лунное затмение, решил минувшей ночью заснять это явление на видео методом тайм-лапс. То есть снять весь процесс затмения от начала до конца. Благо, в Иркутске небо было ясное. Но, прикинув несложные расчеты, стало ясно, что нормально весь процесс заснять не получится. Поясню. Для того, чтобы снять луну более-менее крупно, нужен телеобъектив хотя бы 400 мм. Такой имеется. У него угол зрения всего 5 градусов. Затмение длилось 2 часа. За это время Луна проходит по небосводу около 30 градусов. Понятно, что Луна пробежит это расстояние слишком быстро, и весь процесс не войдет. Для таких съемок необходима специальная головка на штатив, которая может медленно и равномерно поворачивать камеру вслед за Луной. Но я не сильно расстроился, тк все равно затмение было не полное) #moon #mooneclipse #eclipse #затмение #луна

Публикация от Photographer Stas Tolstnev (@tolstnev)

#затмение

Публикация от @o1u12t85r06o

Полнолуние#луна#небо#затмение#светило#

Публикация от Vera Ra (@verchik_ata)

Наблюдали лунное затмение и на Алтае:

Луна в этот день была "кровавой". Красным спутник земли может становиться по разным причинам. В данном случае Луна "покраснела" именно из-за затмения. Красную луну можно наблюдать во время полнолуния, когда спутник заходит в тень от Земли.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров