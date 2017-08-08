Россияне делятся в соцсетях снимками и видео лунного затмения

В ночь с 7 на 8 августа в России можно было наблюдать частичное лунное затмение. В соцсетях появилось множество снимков этого явления.
Повезло жителям тех регионов, где в часы затмения было безоблачное небо.
Частичное лунное затмение в эти минуты наблюдается в Ростовской области! Если вы сейчас выгляните в окно и посмотрите на луну, то сможете увидеть как началось частичное затмение луны, которое продлится до 22:00. Максимальная фаза наступит в 21:21 по московскому времени. #затмение #ростов #ростовпапа
Прочитав на страничке Сергея Язева в ФБ про предстоящее лунное затмение, решил минувшей ночью заснять это явление на видео методом тайм-лапс. То есть снять весь процесс затмения от начала до конца. Благо, в Иркутске небо было ясное. Но, прикинув несложные расчеты, стало ясно, что нормально весь процесс заснять не получится. Поясню. Для того, чтобы снять луну более-менее крупно, нужен телеобъектив хотя бы 400 мм. Такой имеется. У него угол зрения всего 5 градусов. Затмение длилось 2 часа. За это время Луна проходит по небосводу около 30 градусов. Понятно, что Луна пробежит это расстояние слишком быстро, и весь процесс не войдет. Для таких съемок необходима специальная головка на штатив, которая может медленно и равномерно поворачивать камеру вслед за Луной. Но я не сильно расстроился, тк все равно затмение было не полное) #moon #mooneclipse #eclipse #затмение #луна
Наблюдали лунное затмение и на Алтае:
Луна в этот день была "кровавой". Красным спутник земли может становиться по разным причинам. В данном случае Луна "покраснела" именно из-за затмения. Красную луну можно наблюдать во время полнолуния, когда спутник заходит в тень от Земли.
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