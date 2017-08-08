Россияне делятся в соцсетях снимками и видео лунного затмения

Повезло жителям тех регионов, где в часы затмения было безоблачное небо.

Наблюдали лунное затмение и на Алтае:

Луна в этот день была "кровавой". Красным спутник земли может становиться по разным причинам. В данном случае Луна "покраснела" именно из-за затмения. Красную луну можно наблюдать во время полнолуния, когда спутник заходит в тень от Земли.