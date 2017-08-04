Россияне начали массово скупать валюту

В российских банках заявили о повышенном спросе на валюту, нехарактерном для сезона отпусков. По оценкам экспертов, средний чек при обмене рубля вырос на 20%. "За последние две недели в ВТБ 24 спрос на евро и доллары вырос на 20%", — приводит слова директора казначейства ВТБ 24 Павла Пшеницына "Дни.ру".

По данным Центробанка, на 4 августа доллар стоит 60,8 рубля, евро — 72 рубля.

После того, как валюты преодолели условный "психологический барьер", в банках заявили о повышении спроса, пишет ura.ru.