Россияне назвали самые запомнившиеся события августа

Чаще всего респонденты называли уход из жизни актрисы Веры Глаголевой (25%), сообщает "Интерфакс".

Далее — рост цен, ухудшение уровня жизни (23%), введение Соединенными Штатами новых санкций в отношении России и противостояние между США и КНДР (по 21%). Замыкает пятерку запоминающихся событий месяца уход ведущего Андрея Малахова с Первого канала (19%).

Масштабное наводнение в Приморье больше всего запомнилось 17% опрошенных россиян, затопление шахты "Мир" в Якутии — 12%.

Столько же (12%) заявили, что им запомнилось празднование Дня ВДВ.

Исследование проводилось до крупного пожара в Ростове-на-Дону и задержания режиссера Кирилла Серебрянникова, пишет polit.ru.

Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек в 48 российских регионах.