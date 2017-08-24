Россияне назвали самые запомнившиеся события августа

Социологи "Левада-центра" провели всероссийский опрос, в ходе которого спрашивали россиян о том, какое событие августа им запомнилось больше всего.
Чаще всего респонденты называли уход из жизни актрисы Веры Глаголевой (25%), сообщает "Интерфакс".
Далее — рост цен, ухудшение уровня жизни (23%), введение Соединенными Штатами новых санкций в отношении России и противостояние между США и КНДР (по 21%). Замыкает пятерку запоминающихся событий месяца уход ведущего Андрея Малахова с Первого канала (19%).
Масштабное наводнение в Приморье больше всего запомнилось 17% опрошенных россиян, затопление шахты "Мир" в Якутии — 12%.
Столько же (12%) заявили, что им запомнилось празднование Дня ВДВ.
Исследование проводилось до крупного пожара в Ростове-на-Дону и задержания режиссера Кирилла Серебрянникова, пишет polit.ru.
Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек в 48 российских регионах.
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