Россияне обрушили цены на авиабилеты на пятницу, 13-е

"Согласно нашим данным, на 13 числа в пятницу спрос на авиабилеты среди россиян падает. В этом году наши соотечественники покупают меньше билетов на "мистические" даты, стараясь запланировать вылет на другой день. Например, спрос на перелеты в грядущую пятницу, 13-е меньше на 26% по сравнению с пятницей на прошлой неделе и на 12% – по сравнению со средним числом запросов на перелеты по пятницам в октябре", — рассказала представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол.



При этом она уточнила, что россияне не самые суеверные пассажиры как канадцы — те планируют в этот день на 46% перелетов меньше, чем в предыдущую пятницу. А датчане, напротив, игнорируют зловещую дату и интересуются билетами на пятницу на 138,7% чаще, несмотря на то, что цена на них в этот день выше средней.



"Прошлая пятница, 13-е, была в январе этого года, и тогда российские путешественники оказались самыми мнительными среди туристов из 23 стран. На 13 января нашими соотечественниками было совершено на 36% запросов меньше, чем на 6-е. Впрочем, это может быть связано с тем, что цены на билеты в первые недели января держатся на довольно высоком уровне из-за повышенного спроса в новогодние праздники", — поделилась информацией собеседница агентства.



"Тем не менее, перелет в пятницу, 13-е может оказаться выгодным. Мы проанализировали стоимость перелетов из России во все пятницы в течение года и выяснили, что цены на билеты с вылетом 13 октября оказались дешевле средних цен на вылеты в пятницы в течение всего года на 14,8%", — резюмировала Рябовол, пишет авиационный портал aex.ru.