Россияне оказались в лидерах по разжиганию ненависти и вражды в интернете

Почти три четверти россиян получали угрозы при общении в интернете. Такие данные содержатся в исследовании корпорации Microsoft о культуре общения в сети, пишет Газета. Ru.
Исследователи изучали негативные последствия, возникающие при взаимодействии пользователей интернета друг с другом. В рейтинге стран по уровню цифровой культуры Россия заняла 12 место из 14, что говорит о том, что россияне больше других подвергаются оскорблениям и плохому обращению в интернете.
Кроме того, Россия стала лидером в списке стран, жители которых чаще других разжигают ненависть и вражду при взаимодействии онлайн.
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