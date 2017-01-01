Россияне оказались в лидерах по разжиганию ненависти и вражды в интернете

Исследователи изучали негативные последствия, возникающие при взаимодействии пользователей интернета друг с другом. В рейтинге стран по уровню цифровой культуры Россия заняла 12 место из 14, что говорит о том, что россияне больше других подвергаются оскорблениям и плохому обращению в интернете.

Кроме того, Россия стала лидером в списке стран, жители которых чаще других разжигают ненависть и вражду при взаимодействии онлайн.