Россияне полет ракеты "Тополь" приняли за НЛО

Многие в комментариях в соцсетях написали о "взрыве ракеты", другие — об НЛО, пишет 66.ru.

Все оказалось прозаичнее — межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь" вылетела с полигона "Капустин Яр" (Астраханская область) и вскоре поразила условную цель в Казахстане.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.