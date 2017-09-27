Россияне полет ракеты "Тополь" приняли за НЛО

Вечером 26 сентября сразу над несколькими регионами России пролетела ракета "Тополь".
Многие в комментариях в соцсетях написали о "взрыве ракеты", другие — об НЛО, пишет 66.ru.
Все оказалось прозаичнее — межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь" вылетела с полигона "Капустин Яр" (Астраханская область) и вскоре поразила условную цель в Казахстане.
"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
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