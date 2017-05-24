Россияне рассказали, сколько им нужно для "нормальной жизни"

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Сегодня, 08:22.
Жизнь

Среднестатистической российской семье из трех человек для "нормальной жизни" требуется 83 тысячи рублей в месяц. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные холдинга "Ромир".

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

По данным социологов, средний желаемый семейный доход в 2017-м вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.Также отмечается, что каждая шестая семья в России готова "нормально жить" на сумму до 45 тысяч рублей. Две трети опрошенных претендуют на доход от 45 до 120 тысяч, и еще 22% считают, что члены семьи в совокупности должны зарабатывать не менее 120 тысяч.

В исследовании отмечается, что рост "финансовых аппетитов" россиян существенно превысил годовую инфляцию. При этом расхождение между средним реальным (71 800 руб.) и желательным (83 600 руб.) семейным доходом достигло самой высокой отметки за все годы измерений.

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