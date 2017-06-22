Россияне резко перестали смотреть детективы

Зрители стали меньше выбирать для просмотра кино в жанре детектив. Такой вывод сделали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения в результате ежегодного опроса.
44% россиян ответили, что не выберут для просмотра детектив. Три года назад эта цифра составляла лишь 27%. При этом среди опрошенных также снизился интерес к мелодрамам, боевикам и триллерам.
Самым любимым киножанром, по мнению ВЦИОМ, статала комедия. 82% россиян смотрят такие фильмы регулярно или предпочитают их всем остальным. Популярность набирают исторические фильмы, фильмы-сказки и мультфильмы.
В 2017 году, по данным опроса, продолжает расти аудитория кинотеатров и частота посещения сеансов. Так 12% опрошенных регулярно ходят в кино. И только 5% никогда не посещают кинотеатры.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.