Россияне резко перестали смотреть детективы

44% россиян ответили, что не выберут для просмотра детектив. Три года назад эта цифра составляла лишь 27%. При этом среди опрошенных также снизился интерес к мелодрамам, боевикам и триллерам.

Самым любимым киножанром, по мнению ВЦИОМ, статала комедия. 82% россиян смотрят такие фильмы регулярно или предпочитают их всем остальным. Популярность набирают исторические фильмы, фильмы-сказки и мультфильмы.

В 2017 году, по данным опроса, продолжает расти аудитория кинотеатров и частота посещения сеансов. Так 12% опрошенных регулярно ходят в кино. И только 5% никогда не посещают кинотеатры.