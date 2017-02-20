Без "белорусских креветок": в России запретят импорт продуктов через третьи страны

Соответствующий законопроект подготовлен Минфином РФ. 13 февраля разработанный документ одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности. Для рядовых граждан это может означать запрет на покупку так называемых санкционных продуктов.

Под запрет могут попасть товары, ввозимые в страны — партнеры по ЕАЭС из третьих государств по правилам, которые отличаются от принятых в ЕАЭС и России, пишет РБК.

Например, речь идет о товарах, в отношении которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины или их импортерам предоставляются льготы, не предусмотренные в ЕАЭС. Также правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и "иные категории товаров, определяемых указами президента России".

По мнению авторов, законопроект соответствует договору о создании ЕАЭС. Как он согласуется с предусмотренной этим договором гарантией на свободу передвижения товаров внутри ЕАЭС, авторы не поясняют.

Неназванный федеральный чиновник пояснил РБК, что цель законопроекта — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через государства ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан, а также "санкционки". Законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить санкционные продукты в Россию, но предполагает введение запрета на покупку таких продуктов внутри страны. Содержание запретов правительство будет определять в каждом случае отдельно.

Казахстан вынужденно снизил ввозные пошлины на большое количество товаров после вступления в ВТО в конце 2015 года. Средняя ставка таможенного тарифа для Казахстана сократилась до 6,5% по сравнению с 10,4% в ЕАЭС. В 2017 году сниженные по сравнению с единым таможенным тарифом ЕАЭС пошлины действуют в Казахстане в отношении 1 тыс. 914 товаров. По таким пошлинам ввозится примерно треть от объема товаров, которые идут в Казахстан из Китая. Именно китайские товары в основном и будет затрагивать законопроект Минфина, считает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Заниженными ввозными пошлинами облагаются рыба и продукты животного происхождения, молочная и фармацевтическая продукция, сельхозтовары, оборудование и транспортные средства. Остальные страны ЕАЭС опасались реэкспорта заведомо более дешевых товаров на свои территории, и Казахстан обещал не допустить этого. Но из-за отсутствия таможенного контроля на границе товары по сниженным ставкам все равно ввозятся в Россию.

Также российские чиновники не раз жаловались и на реэкспорт товаров из Белорусси, в основном, санкционных продуктов. В сентябре 2016 года замгенпрокурора России Владимир Малиновский обратил внимание, что в 2015 году Белоруссия ввезла в Россию в пять раз больше яблок, чем вырастила. Яблоки включены в санкционнный перечень, российские чиновники подозревали, что под видом белорусских в Россию ввозятся европейские. Позже аналогичным образом "прославились" креветки, ананасы и прочие экзотические для Белоруссии продукты, пишет znak.com.

Ранее белорусский премьер-министр Андрей Кобяков объяснял, что экзотические фрукты, в том числе киви и папайя, производятся в странах, которые не включены в российский санкционный список, и поэтому поставляются в Россию из Белоруссии на законных основаниях.

Кобяков рассказал, что Белоруссия и Россия находятся на единой таможенной территории, и резиденты этой таможенной территории вправе выбирать наиболее оптимальную логистику. "Если они решили, что товары из тропиков, например папайю или киви, им лучше вести на территорию России через таможенную территорию, которая входит в состав Белоруссии, значит так оно, видимо, выгоднее чисто логистически", — рассказал белорусский премьер.

Кобяков прокомментировал также поставки в Россию креветок и морской рыбы белорусского производства. По словам белорусского премьера, надо очень внимательно смотреть таможенное законодательство. Если товар переработан в Белоруссии, то меняют коды знаков и этот товар становится товаром Таможенного союза, вовлеченным в экономический оборот на территории Белоруссии. "Он абсолютно законным образом поступает на территорию всего Таможенного союза".