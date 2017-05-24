Россияне стали чаще покупать успокоительные и антидепрессанты

Специалисты считают, что это произошло на фоне роста покупательной способности. Но психиатры допускают, что в последнее время люди стали тревожнее и агрессивнее. Фармацевты связывают рост продаж с последствиями массового отравления "Боярышником".

Всего с января по апрель аптеки продали 965 млн упаковок антидепрессантов и 2,9 млрд пачек успокоительных средств. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group, пишут "Известия". Гендиректор компании Сергей Шуляк считает, что дело в росте покупательной способности населения из-за стабилизации в стране экономической ситуации. Россияне вновь стали тратить деньги на препараты, которые не являются предметом первой необходимости или жизненно важными.

"В их число входят витамины, гормональные контрацептивы, успокоительные лекарства, — сказал Шуляк. — Когда денег было меньше, эти показатели были ниже, потому что, например, без успокоительных человек может обойтись, выпив просто чай".

Причем рост продаж наблюдается каждый месяц. Больше всего антидепрессантов продали в апреле 2017 года — почти 260 млн упаковок.

Однако врач-психотерапевт Тамара Дорохова считает иначе. Она констатирует рост агрессии и тревоги среди пациентов. По её словам, медики чаще назначают антидепрессанты, потому что "самостоятельно со своей злобой люди уже не справляются".

"Сейчас прошла волна кризиса, удорожания жизни, есть люди, неуверенные в своей стабильности: все эти факты влияют на самоощущение человека. Поэтому люди чаще стали нуждаться в дополнительной медикаментозной помощи для борьбы с депрессивным настроением", — объяснила она.

Фармацевты, в свою очередь, считают, что всплеск спроса на успокоительные может быть связан с ажиотажем вокруг спиртосодержащих лекарств. После массового отравления и смертей от концентрата для ванн "Боярышник" в декабре прошлого года в Иркутске было принято решение ограничить объем тары спиртосодержащих лекарственных препаратов и продавать их не больше двух в одни руки.

"Сказался ажиотаж вокруг спиртосодержащих лекарств, — считает руководитель "Аптечной Гильдии" Елена Неволина. — Люди привыкли, что эти недорогие препараты им помогают, и испугавшись, что скоро их не станут продавать вообще, решили закупить их впрок".

Стоит отметить, что такие препараты (корвалол, настойки валерианы и пустырника) действительно входят в число наиболее часто продаваемых успокоительных, пишет znak.com.