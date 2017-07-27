Россияне стали больше доверять кредитам и банкам

Согласно результатам опроса, россияне стали позитивнее оценивать свои потребительские возможности. Всё больше становится тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок. В начале года 63% граждан считали, что для дорогостоящих приобретений время "плохое", а в июле так ответили 57%.

Таким образом, поясняют специалисты ВЦИОМа, индекс потребительского доверия за полгода вырос с 34 до 39 пунктов. Однако докризисного уровня он еще не достиг: максимальное значение индекса — 52 пункта — было зафиксировано в июне 2014 года.

В июне 2016 года 82% опрошенных полагали, что для займов время неподходящее, а в июне 2017-го число скептиков уменьшилось до 74%. При этом 14% респондентов отмечают, что время для оформления кредитов уже наступило. Год назад их оптимизм разделяли всего 8%, и это был абсолютный минимум с 2009 года.

Доверить сбережения банкам готовы 54% опрошенных — год назад их было только 33%.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов объяснил рост потребительского и кредитного доверия отсутствием негативных информационных поводов. А директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в этом сыграла роль стабильная обстановка в стране.