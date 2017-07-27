Россияне стали больше доверять кредитам и банкам

Доверие жителей России к кредитам и банкам в июне этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако докризисных показателей индексы потребительского доверия не достигли, пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, россияне стали позитивнее оценивать свои потребительские возможности. Всё больше становится тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок. В начале года 63% граждан считали, что для дорогостоящих приобретений время "плохое", а в июле так ответили 57%.
Таким образом, поясняют специалисты ВЦИОМа, индекс потребительского доверия за полгода вырос с 34 до 39 пунктов. Однако докризисного уровня он еще не достиг: максимальное значение индекса — 52 пункта — было зафиксировано в июне 2014 года.
В июне 2016 года 82% опрошенных полагали, что для займов время неподходящее, а в июне 2017-го число скептиков уменьшилось до 74%. При этом 14% респондентов отмечают, что время для оформления кредитов уже наступило. Год назад их оптимизм разделяли всего 8%, и это был абсолютный минимум с 2009 года.
Доверить сбережения банкам готовы 54% опрошенных — год назад их было только 33%.
Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов объяснил рост потребительского и кредитного доверия отсутствием негативных информационных поводов. А директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в этом сыграла роль стабильная обстановка в стране.
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