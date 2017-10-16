Россияне стали больше пить кофе

Это связано не только с увеличением потребления кофе, но и со становлением в России новой для страны кофейной культуры. По мнению гендиректора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, на ее появление повлиял приход в страну иностранных сетевых кофеен.

Эксперты отмечате, что несмотря на то, что чай по-прежнему популярнее, через семь лет ситуация изменится. В 2024 году объем потребления кофе может достичь 6 кг на человека, отмечает издание. Сейчас средний годовой объем потребления кофе на человека в России составляет около 800 г.

Всего в январе–июле этого года было ввезено 64,4 тыс. т зеленого кофе сорта арабика на сумму более $213 млн. Зерен сорта робуста за этот период было импортировано 57 тыс. т на $133 млн.

Ранее сообщалось, что цены на кофе в стране могут вырасти до 20% к концу года. Связано это с тем, что зарубежный поставщик поднял цену на продукт.