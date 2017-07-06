Россияне стали больше тратить денег

Согласно исследованию НАФИ, в 2015 году 47% россиян старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же количество жителей страны (46%) тратят все деньги сразу и ничего не сберегают.

Эксперты заметили, что копят деньги преимущественно люди молодого возраста (от 18 до 24 лет) и старшего поколения (от 55 лет). Сейчас сбережения есть у трети россиян (32%). Среди экономически активной группы 35–44-летних таковых только 29%.

Роман Цивинюк,

вице-президент СМП-банка:

В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали. Среди таких отложенных приобретений — квартиры, автомобили, бытовая техника и мебель.

Однако это не единственная причина. По мнению руководителя центра маркетинговой и клиентской аналитики Бинбанка Екатерины Савастенко, увеличение трат связано и с исчерпанием "запасов". Ведь те товары, которые люди покупали ранее, сейчас заканчивается или приходит в негодность. Поэтому россияне больше не могут оттягивать покупки.