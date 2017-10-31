Россияне выбрали звезд, которые споют на "Первом канале" в новогоднюю ночь

"Первый канал" подвел итоги голосования россиян, выбиравших артистов, которые будут развлекать их в новогоднюю ночь. Опрос проходил в течение нескольких недель в социальной сети "Одноклассники", пишет ura.ru.
Больше всего интернет-пользователи хотят увидеть в "Голубом огоньке" Григория Лепса, за которого отдали большинство голосов. Второе место у украинской певицы Ани Лорак. На третьем — участница шоу "Голос" Наргиз, сообщает телеканал "360". В ТОП-10 вошли такие поп-исполнители, как Полина Гагарина, Artik pres. Asti, Alekseev, "Руки Вверх", Светлана Лобода и Алла Пугачева. Также зрители "Первого канала" должны будут увидеть в новогоднем эфире группировку "Ленинград". Кумир молодежи Ольга Бузова оказалась лишь на 33-й позиции, передают "Дни.ру".
Как признают сами интернет-пользователи, целевая аудитория "Одноклассников" — люди зрелого возраста, поэтому и состав новогодней вечеринки "Первого канала" изменился не сильно, пишет "Федеральное агентство новостей".
Шорт-лист исполнителей организаторы составили на основе рейтинга популярности исполнителей в "Одноклассниках".
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