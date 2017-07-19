Россияне задолжали за коммуналку почти полтора трлн рублей

Почти половину из этой суммы — 645 миллиардов — составляют долги населения и данный показатель в последнее время растет.

Не платят в основном асоциальные элементы, а также россияне, купившие квартиры на будущее, но не проживающие в них. Другую половину задолжали юридические лица, например, управляющие компании. Об этом глава Минстроя Михаил Мень сообщил в интервью "Российской газете".

При этом министр отметил, что жители в основном довольно ответственны в вопросе оплаты услуг ЖКХ. Среди общего числа россиян только 6% числятся в списках неплательщиков.

Министр также рассказал о том, кто в стране является самым ответственным плательщиком. Это российские пенсионеры.

В планах Минстроя устранить посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. "Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", — считает Михаил Мень, пишет bfm.ru.