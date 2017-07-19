Россияне задолжали за коммуналку почти полтора трлн рублей

Долги по коммуналке в России выросли до 1,34 триллиона рублей.
Почти половину из этой суммы — 645 миллиардов — составляют долги населения и данный показатель в последнее время растет.
Не платят в основном асоциальные элементы, а также россияне, купившие квартиры на будущее, но не проживающие в них. Другую половину задолжали юридические лица, например, управляющие компании. Об этом глава Минстроя Михаил Мень сообщил в интервью "Российской газете".
При этом министр отметил, что жители в основном довольно ответственны в вопросе оплаты услуг ЖКХ. Среди общего числа россиян только 6% числятся в списках неплательщиков.
Министр также рассказал о том, кто в стране является самым ответственным плательщиком. Это российские пенсионеры.
В планах Минстроя устранить посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. "Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", — считает Михаил Мень, пишет bfm.ru.
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