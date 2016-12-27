Россияне запустили петицию с требованием лишить Рынску гражданства и выгнать из страны

После крушения Ту-154 под Сочи Рынски написала на своей странице: "Весь ансамбль Александрова! Весь... Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?". Позже женщина скрыла пост, пояснив, что это произошло из-за позиции соцсети, посчитавшей запись не нарушающей правила, но нетактичной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сова Рынски, назвал произошедшее "уродливым проявлением сумасшествия" и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

Также стало известно, что Генпрокуратура РФ проверит публикацию Рынски. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. По его словам, в ведомство с запросом о проведении проверки обратился член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Прокуратура проведет проверку после получения соответствующих документов. "Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка", — заявил представитель ведомства.

Справка

В России интернет-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набирают 100 тыс. подписей на портале "Российская общественная инициатива".

Напомним

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека. По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.