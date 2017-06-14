Россиянин, которому грозит смертная казнь, открыл ресторан в тюрьме на Бали

"В прошлый вторник я совместно с шеф-поваром из Германии Патриком запустил свой проект Breakfast& Lunch by SoulKitchen. Старт прошел успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаем по 15-20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500-1000 рублей в день. Работа очень интересная, хоть и занимает много времени. Но это пока. Налаживаем организацию рабочего процесса. В нашем меню на прошлой неделе были: французский омлет с карамелизованным луком, томатами, тостами, салатом из свежих овощей с домашним майонезом собственного приготовления; яичница-глазунья с куриными сосисками, тостами, салатом с бальзамической заправкой; сэндвич BLT (бекон, латук, томат) с медово-горчичным соусом; блинчики с бананами и "Нутеллой"; блинчики с кокосовым кремом и орехами; немецкие колбаски из свинины в беконе на гриле, картофельное пюре и салат из рукколы; котлеты "Из России с любовью" из говядины с тушенной капустой и салатом из свежих овощей с соусом BBQ; спагетти болоньезе и спагетти карбонара; филе тунца с розмарином и овощами гриль", — описывает меню своего тюремного ресторана подсудимый.

Роман Калашников также признался, что ранее уже был судим в России за преступление, совершенное в 15 лет. Тогда сургутянин получил 3,5 года условного срока. Следующий процесс — на Бали — у Калашникова назначен на 19 июня. На нем прокурор запросит у судьи наказание, которое, по его мнению, будет справедливым.

Югорчанин был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти более трех килограммов гашиша в 27 упаковках от зубной пасты. За подобные преступления в Индонезии положена смертная казнь. С целью избежать расстрела Калашников в видеообращении объявил о сборе 50 тыс. долларов на услуги адвоката. Пока идет процесс, парень ведет в тюрьме активную публичную жизнь, выкладывая снимки в социальные сети, пишет ura.ru.