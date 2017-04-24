Россиянин обстрелял похитивших его колумбийских повстанцев и сбежал

Как утверждает АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев. Затем мужчина сбежал, при этом он сам получил ранение.

"Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с господином, которого везли для освобождения, остается неизвестной", — говорится в заявлении боевиков. Повстанцы уточнили, что его зовут Арсен (Левон) Восканян.

Восканян был похищен в ноябре 2016 года, когда занимался в джунглях ловлей ядовитых лягушек. Российские дипломаты через Красный крест попросили их освободить своего гражданина.

В посольстве России в Боготе пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о событиях, пишет Lenta.ru.