Россиянин обстрелял похитивших его колумбийских повстанцев и сбежал

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Сегодня, 16:03.
Происшествия

Гражданин РФ и Армении бежал из плена повстанцев колумбийской Армии национального освобождения (АНО), обстреляв конвоиров из их же оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как утверждает АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев. Затем мужчина сбежал, при этом он сам получил ранение.

"Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с господином, которого везли для освобождения, остается неизвестной", — говорится в заявлении боевиков. Повстанцы уточнили, что его зовут Арсен (Левон) Восканян.

Восканян был похищен в ноябре 2016 года, когда занимался в джунглях ловлей ядовитых лягушек. Российские дипломаты через Красный крест попросили их освободить своего гражданина.

В посольстве России в Боготе пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о событиях, пишет Lenta.ru.

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