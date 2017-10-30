Россиянин провел два дня на необитаемом острове в ожидании спасателей

Россиянин провел на необитаемом острове у берегов Швеции два дня. Он плыл из Стокгольма в сторону Испании, но его лодка разбилась, сообщает SVT.
Мужчину обнаружили шведские моряки. Потерпевший подавал сигналы бедствия с помощью красного флажка, а также выложил на земле слово HELP из мха.
Он отправился в путешествие 23 октября. В последний раз выходил на связь с родственниками 25 октября, а затем пропал. Родные обратились к шведским спасателям. 27 октября участники спасательной экспедиции обнаружили обломки лодки, а затем и самого пострадавшего. В настоящее время путешественник находится в больнице, пишет "Росбалт".
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