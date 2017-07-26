Россиянин рассказал, что его высадили из самолета за "оккупацию Крыма"

Россиянин Андрей Ерёмин на своей странице в Facebook рассказал, что руководство авиакомпании Delta Airlines сняло его с рейса за то, что он якобы является участником оккупации Крыма.
"Меня выгнали из самолета Delta Airlines рейса 1588 "Сиэтл — Атланта", не взирая на мое членство в "Sky Team" за то, что я являюсь русским гражданином. Я не шучу. Пассажир, сидевший рядом, отказался лететь со мной, потому что, по его словам, я являюсь оккупантом Крыма вместе с другими российскими гражданами. Авиакомпания его позицию поддержала. В результате мне пришлось делать еще один рейс позже... Боже, благослови Америку. Время вернуться домой после 22 лет жизни здесь", — написал мужчина.
Посольство России в США уже разбирается с жалобой россиянина.
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