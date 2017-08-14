Россиянка впала в кому на курорте в Турции

По словам родственницы, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у женщины случился инфаркт. Она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию, решается вопрос о транспортировке на родину. Случай, как заявляет собеседница агентства, уже признали страховым.

"Нас информирует страховая компания, что турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, поэтому мы сидим и чего-то ждем, а именно ответ от Росавиации. Борт они не могут найти. Веду переговоры с представителем консульства", — рассказала агентству сестра пострадавшей.

Она также отметила, что в управлении МЧС по Югре этот вопрос взяли на контроль, 14 августа в ведомстве будут изучать ситуацию для принятия решения.

"Разрешение врачом о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день. Как нам сказали в санавиации, бригада реаниматологов готова вылететь, загвоздка только в борте", — добавила Надежда Гуменюк.

Тем временем, Генконсульство РФ в Анталье решает вопрос с транспортировкой на родину впавшей в кому российской туристки.

"Проблема в том, что в Россию Максимюк должна вылететь уже в понедельник, билет на руках у сестры, которая вместе с ней приехала на отдых в Турцию с ребенком. Мы держим ситуацию под контролем, находимся с сестрой в постоянном контакте, ведем переговоры со страховой компанией и авиаперевозчиками", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для транспортировки больной необходима специальная люлька, которую должна предоставить авиакомпания, пишет bfm.ru.