Россиянке за кормление рыбок хлебом в Таиланде грозит тюрьма

53-летняя Ольга Смирнова кормила хлебом экзотических рыб на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге страны, сообщает Phuket Gazette. Женщину арестовали и доставили в отделение полиции на острове Пхукет.

Гражданке РФ предъявлены обвинения и установлен залог в размере 100 тыс. бат ($2,8 тысяч). Согласно законодательству Таиланда, кормление рыб и морских животных в водоохранной зоне считается преступлением и наказывается штрафом в размере до $2,8 тыс. либо лишением свободы до одного года, пишет "Росбалт".