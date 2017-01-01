Россиянке за кормление рыбок хлебом в Таиланде грозит тюрьма

Тайские полицейские задержали россиянку за нарушение правил поведения в особо охраняемой территории.
53-летняя Ольга Смирнова кормила хлебом экзотических рыб на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге страны, сообщает Phuket Gazette. Женщину арестовали и доставили в отделение полиции на острове Пхукет.
Гражданке РФ предъявлены обвинения и установлен залог в размере 100 тыс. бат ($2,8 тысяч). Согласно законодательству Таиланда, кормление рыб и морских животных в водоохранной зоне считается преступлением и наказывается штрафом в размере до $2,8 тыс. либо лишением свободы до одного года, пишет "Росбалт".
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