Российская девочка скончалась в Турции после купания в бассейне

Россиянка отдыхала в отеле с мамой и братом. После купания в бассейне они поднялись в номер, где девочка почувствовала головокружение. Она упала в обморок, и позже у нее произошла остановка сердца.

Врачи пытались реанимировать ребенка, проведя непрямой массаж сердца, однако это не помогло, и маленькая россиянка скончалась.

Ее тело доставили в Институт судебной экспертизы в Анталье для установления причины смерти. По предварительным данным, у ребенка могло произойти кровоизлияние в мозг.