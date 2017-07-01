Российская девочка скончалась в Турции после купания в бассейне

11-летняя девочка из России скончалась на одном из курортов в Турции после купания в бассейне, пишут "Известия" со ссылкой на издание Milliyet.
Россиянка отдыхала в отеле с мамой и братом. После купания в бассейне они поднялись в номер, где девочка почувствовала головокружение. Она упала в обморок, и позже у нее произошла остановка сердца.
Врачи пытались реанимировать ребенка, проведя непрямой массаж сердца, однако это не помогло, и маленькая россиянка скончалась.
Ее тело доставили в Институт судебной экспертизы в Анталье для установления причины смерти. По предварительным данным, у ребенка могло произойти кровоизлияние в мозг.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.