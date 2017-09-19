Российская гимнастка в танце показала модные цвета нынешней осени

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Сегодня, 20:53.
Жизнь

Российская гимнастка Наталья Булычева продемонстрировала самые модные цвета осени 2017 года.

Осень.
Осень. Фото: СС0.

На видео спортсменка выполняет элементы из художественной гимнастики, позирует и танцует с лентой, мячом и обручем в пустом бассейне.

Наталья Булычева — мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. В 2014 году она завершила спортивную карьеру, в настоящее время занята в модельной индустрии, пишет Lenta.ru.

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