Российская подводная лодка "накрыла" вражескую эскадру одной ракетой

Подводная лодка выпустила крылатую ракету из-под воды. Изображавшая группировку кораблей условного противника мишень находилась у архипелага Новая Земля.

Предварительно этот район закрыли для судоходства. По данным объективного контроля, цель поражена с заданной точностью.

"Все полетные и технические параметры стрельбы подтверждены", — отметили в Минобороны РФ.

Атомный подводный крейсер Северного флота К-119 "Воронеж" относится к проекту 949А "Антей". Субмарины этого типа отличает очень мощное вооружение: каждый крейсер несет 24 крылатые ракеты "Гранит". Для сравнения: у флагмана Северного флота тяжелого атомного крейсера "Петр Великий" их всего 20. 10-метровый "Гранит" летит со скорость 2,5 Маха, обрушивая на цель термоядерную боевую часть мощностью до 500 килотонн. Эти ракеты могут атаковать не только поодиночке, но и группой, нападая на вражеские корабли с разных сторон.

Подлодки типа "Антей" стали вершиной эволюции субмарин, предназначенных для охоты за авианосными соединениями. Их арсенала хватает для гарантированного уничтожения как минимум одной такой группы. Конструкция субмарины обладает повышенной устойчивостью к подводным взрывам. Скрываясь от противника, "Антеи" способны ложиться на грунт. За характерные обводы моряки прозвали эти крейсеры "батонами", пишет bfm.ru.

АПЛ "Воронеж" спущена на воду в 1989 году. В 2014 году субмарина спасла в Белом море экипаж катера, дрейфовавшего без топлива вдали от берега. Крейсер сопровождал российскую авианосную эскадру во главе с "Адмиралом Кузнецовым" во время похода в Средиземное море.