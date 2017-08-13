Российская прыгунья, выступающая под нейтральным флагом, стала чемпионкой мира

Серебро досталось Юлии Левченко: украинка в этот вечер трижды обновила личный рекорд, но в победить Ласицкене не смогла. Бронзовая награда досталась Камиле Лицвинко из Польши.

Российская спортсменка теперь двукратная чемпионка мира, первое золото она выиграла в 2015 году. В 2016 году из-за допингового скандала Ласицкене, находившаяся на пике формы, не смогла выступить на Олимпийских Играх.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский дал свою оценку выступлению спортсменки.

Юрий Борзаковский,

главный тренер сборной России по легкой атлетике:

Маша гроссмейстерски расправилась с соперницами и показала, что она была лучшая в мире на протяжении всего сезона и осталась лучшей на главном старте. Защищать титул всегда сложнее. Ты уже не являешься темной лошадкой, ты – фаворит. Выступать тяжелее, но Маша с этой задачей прекрасно справилась. Она на протяжении всего сезона доказывала, что она – лучшая, и, можно сказать, психологически заранее задавила соперниц.

Напомним, что 7 августа барнаульский спортсмен Сергей Шубенков взял на этом же Чемпионате мира "серебро" в забеге на 110 метров с барьерами. Он также выступал под нейтральным флагом. Вернувшись домой, он подробно рассказал об участии в первенстве мира.