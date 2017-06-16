Российская яхта захвачена КНДР в Японском море

По его словам, посольство уже обратилось с соответствующими запросами в Министерство иностранных дел и пограничным властям КНДР. За ситуаций также следит Генеральное консульство РФ в Чондине.

Ранее в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что 15 июня получили информацию о захвате якобы северокорейцами яхты Katalexa в Японском море.

На борту яхты находятся три человека. Яхта шла из Тайваня во Владивосток, пишет bfm.ru.

Как рассказали ИА PrimaMedia знакомые с ситуацией яхтсмены, ребята купили в Тайване яхту и просто перегоняли ее во Владивосток.

"Они купили яхту и перегоняли ее из Тайваня к нам. Северокорейцы вообще частенько наших задерживают при подобных переходах мимо корейского полуострова, — рассказывает один их представителей яхт-клуба "7 футов". — Правда, они сейчас не являются членами нашего яхт-клуба. Да и на соревнованиях я их не видел".

Как рассказал заместитель председателя яхт-клуба "Алые паруса" Артем Моиисенков, они вступили в яхт-клуб и планировали оставить яхту на клубной стоянке.