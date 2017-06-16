Российская яхта захвачена КНДР в Японском море

Посольство РФ в КНДР создало оперативный штаб для проверки сообщений о возможном захвате приморской яхты Katalexa в Японском море, сообщил ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Самсонов.
По его словам, посольство уже обратилось с соответствующими запросами в Министерство иностранных дел и пограничным властям КНДР. За ситуаций также следит Генеральное консульство РФ в Чондине.
Ранее в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что 15 июня получили информацию о захвате якобы северокорейцами яхты Katalexa в Японском море.
На борту яхты находятся три человека. Яхта шла из Тайваня во Владивосток, пишет bfm.ru.
Как рассказали ИА PrimaMedia знакомые с ситуацией яхтсмены, ребята купили в Тайване яхту и просто перегоняли ее во Владивосток.
"Они купили яхту и перегоняли ее из Тайваня к нам. Северокорейцы вообще частенько наших задерживают при подобных переходах мимо корейского полуострова, — рассказывает один их представителей яхт-клуба "7 футов". — Правда, они сейчас не являются членами нашего яхт-клуба. Да и на соревнованиях я их не видел".
Как рассказал заместитель председателя яхт-клуба "Алые паруса" Артем Моиисенков, они вступили в яхт-клуб и планировали оставить яхту на клубной стоянке.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.