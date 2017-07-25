Российские аналитики предсказали обвал национальной валюты

Рубль достаточно сильно укрепился, и уже многих инвесторов начало беспокоить, где же эта точка разворота, потому что бесконечно укрепляться национальная валюта не может, тем более, что это происходило значительно быстрее, чем росла нефть. И вот мы эту точку нашли.

Катализатором здесь было множество факторов: это и давние слухи о возможности наращивания новых санкций против России, и резко нисходящая позиция по нефти — она стала достаточно быстро снижаться последние недели, и это, в общем, оказывает достаточно сильное давление. Если инвесторы пару месяцев назад агрессивно стояли в покупку рубля, то сейчас все наоборот. То, что мы будем видеть, вероятно, в ближайшие недели — это сохранение тренда. Вероятно, доллар будет запаздывать за евро, потому что инвесторы активно продают его и на внешних рынках.

Полагаю, что доллар будет примерно находиться на текущих уровнях против рубля, а если укрепится, то вряд ли сильно, в диапазоне, наверное, 0,5-1 рубля максимум. Что касается евро, вероятно, тренд укрепления продолжится. Мы увидим движение в область 72-73 рубля за одну европейскую единицу. Поэтому в такой ситуации, конечно, инвестор продает, и дальше большая часть выходит евро, соответственно, и покупают европейские облигации, прежде всего немецкие, которые стали показывать очень интересную доходность, что опять-таки не в пользу нашей экономике. Факторы против рубля, и, вероятно, рубль наш будет снижаться.