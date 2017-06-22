Российские астрономы предупредили об опасном астероиде, летящем к Земле

Российские ученые предупредили об опасном астроиде, который пролетит рядом с Землей 24 июня.
Астрономы из Уральского федерального университета считают, что астероид №441987 или 2010 NY65 намного опаснее Челябинского. Обнаружил его в 2010 году инфракрасный космический телескоп WISE, запущенным на околоземную орбиту астрофизиками NASA.
Сотрудники кафедры астрономии и геодезии отмечают, что астероид или 2010 NY65 достигает в диаметре 300 метров. Он движется со скоростью в 45 тыс километров в час и пролетит на расстоянии в 3 млн километров от Земли, пишет informing.ru.
Челябинский метеорит в диаметре был около 170 метров. При падении его осколков был нанесен ущерб в 1 млрд рублей. Мощность его взрыва в атмосфере оценивается в 100-400 килотонн.
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