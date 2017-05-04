Российские авиаторы испытывают приборы по обнаружению "сдвига ветра"

"Природа живет своей жизнью, и мы вынуждены приспосабливаться и, изучая ее, создавать такие приборы, которые сегодня существуют в лаборатории и могут определять сдвиг ветра", — сказал Коротков.

"Если сегодня активно в этом направлении работать, то появится то оборудование, которое может быть установлено на летательные аппараты, и таких случаев можно будет избежать. В ближайшее время это будет обязанностью, наверное, устанавливать такие приборы", - добавил конструктор.

Так Коротков прокомментировал инцидент, который 1 мая произошел с самолетом авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшим рейс из Москвы в Бангкок. За 40 минут до посадки авиалайнер Boeing 777 попал в зону "турбулентности ясного неба". Она возникает в чистом небе, и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут, пишет trud.ru.

В результате авиапроисшествия пострадали 27 человек: 24 гражданина России и трое подданных Таиланда. 11 россиян остаются в больнице "Самитивет Сринакарин". У пострадавших диагностированы переломы различной степени тяжести.

25 ноября 2016 года лайнер авиакомпании S7, летевший из Москвы, не смог приземлиться в аэропорту Барнаула из-за редкого и опасного природного явления — сильного сдвига ветра. Самолет ушел на запасной аэродром.

В истории авиации случались авиакатастрофы, когда самолеты сажали при таком ветре. Например, когда разбился Boeing-737 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону авиакомпании FlyDubai. Одна из версий авиакатастрофы — неучёт командиром экипажа "силы" ветра при заходе на посадку.

В течение двух часов, при сложных погодных условиях, экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 62 человека, все погибли.

Справка

Сдвиг ветра (англ. Wind Shear) — повышенный градиент скорости и (или) направления ветра в случаях, когда они значительно изменяются на относительно небольшом участке в атмосфере.

Сдвиг ветра существенно влияет на взлёт и посадку воздушных судов и, из-за возможной потери управляемости, является значительным фактором риска в авиации.