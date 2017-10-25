Российские банки из ТОП-20 отбили атаку "Плохого кролика"

При этом Сачков не уточнил, какие именно банки могли пострадать.

Атака была проведена на инфраструктуры российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании. "Эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск", — пояснил гендиректор. "Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, — у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее", — добавил глава Group-IB, пишет bfm.ru.

24 октября было проведено "сотни атак" с использованием вируса Bad Rabbit ("Плохой кролик"), который является модификацией вируса-шифратора, известного как Petya. По данным лаборатории ESET, в результате пострадали несколько стран, из них на Россию пришлось 65% атак. Так, пострадали сайты изданий "Интерфакса" и "Фонтанки. ру". Атаке подверглись ряд объектов в Турции, Болгарии и Украине (Киевский метрополитен, международный аэропорт Одессы).