Российские банки будут проверять клиентов по сетчатке глаза

Способ идентификации по сетчатке глаза считается одним из самых надежных. Рисунок радужки почти не меняется в течение жизни, если человек не получает травм и не страдает от офтальмологических заболеваний.

Представитель ВТБ рассказал газете, что сканирование сетчатки будет возможным в отделении банка, на некоторых моделях мобильных устройств, в банкоматах и устройствах самообслуживания.

Вячеслав Карнаушевский, руководитель проектов Бинбанка, сообщил изданию, что преимуществом идентификации по радужной оболочке является отсутствие прямого контакта человека с аппаратурой. Этот способ идентификации можно применять как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или же при подтверждении крупных платежей.

Эксперты отметили, что у новой технологии есть и минусы. Внедрение идентификации по сетчатке глаза довольно сложно реализовать технически. Для сбора эталонных образцов и для сканирования необходимо дорогостоящее оборудование и личный контакт с клиентом.