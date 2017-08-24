Российские банки будут проверять клиентов по сетчатке глаза

В ближайшие годы российские банки внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза, сообщают "Известия". В 2018 году технологию будут использовать в ВТБ, а через 2-3 года в Бинбанке. Возможность внедрения новой технологии изучают и в Тинькофф Банке.
Способ идентификации по сетчатке глаза считается одним из самых надежных. Рисунок радужки почти не меняется в течение жизни, если человек не получает травм и не страдает от офтальмологических заболеваний.
Представитель ВТБ рассказал газете, что сканирование сетчатки будет возможным в отделении банка, на некоторых моделях мобильных устройств, в банкоматах и устройствах самообслуживания.
Вячеслав Карнаушевский, руководитель проектов Бинбанка, сообщил изданию, что преимуществом идентификации по радужной оболочке является отсутствие прямого контакта человека с аппаратурой. Этот способ идентификации можно применять как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или же при подтверждении крупных платежей.
Эксперты отметили, что у новой технологии есть и минусы. Внедрение идентификации по сетчатке глаза довольно сложно реализовать технически. Для сбора эталонных образцов и для сканирования необходимо дорогостоящее оборудование и личный контакт с клиентом.
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