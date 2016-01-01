Российские дипломаты, которых выдворили из США, не могут купить билеты на самолет

Источник "Интерфакса", сообщивший российскому инормагентству об этих затруднения выдворяемых дипломатов, заявил, что не знает, как сотрудники покинут США за отведенные трое суток.

Возможно, им придется уезжать из Вашингтона в Нью-Йорк и пытаться вылететь оттуда. Скорее всего новогоднюю ночь выдворяемые россияне проведут в полёте на родину.

Напомним, что подписанный Обамой в четверг указ, согласно которому США ввели санкции против России, а также объявили 35 российских дипломатов персонами нон грата, многими и в России, и в США воспринимается как попытка уходящей американской администрации демократов повлиять на внешнюю политику, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.