Российские дипломаты, которых выдворили из США, не могут купить билеты на самолет

35 российских дипломатов, которых из-за новых санкций Барака Обамы в отношении нашей страны, необходимо покинуть пределы США в течение 72 часов, не могут купить билеты в Москву.
Источник "Интерфакса", сообщивший российскому инормагентству об этих затруднения выдворяемых дипломатов, заявил, что не знает, как сотрудники покинут США за отведенные трое суток.
Возможно, им придется уезжать из Вашингтона в Нью-Йорк и пытаться вылететь оттуда. Скорее всего новогоднюю ночь выдворяемые россияне проведут в полёте на родину.
Напомним, что подписанный Обамой в четверг указ, согласно которому США ввели санкции против России, а также объявили 35 российских дипломатов персонами нон грата, многими и в России, и в США воспринимается как попытка уходящей американской администрации демократов повлиять на внешнюю политику, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.
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