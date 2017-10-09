Российские дипломаты посоветовали британскому журналисту слетать в космос с помощью iPhone

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало высказывание журналиста Жиля Уителла, который пренебрежительно отозвался о ракете "Союз".
Он писал для газеты The Times портретный очерк, посвященный первому британскому астронавту на МКС Тиму Пику, сообщает РИА Новости.
Астронавт признался, что является "большим поклонником Байконура или, как минимум, советских технологий". При этом он назвал "Союз" "самым надежным и безопасным способом попасть в космос".
Но журналист написал, что cо времен коммунизма у русских не изменилось практически ничего из того, чем они пользуются для выхода на орбиту. "Они усовершенствовали компьютеры на их лучшей ракете — "Союзе", но мощностей у нее все равно меньше, чем у iPhone.
Российское посольство в ответ преложило журналисту использовать смартфон для полета в космос. "Раз так, то, может быть, Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не "устаревшего" "Союза", — посоветовали дипломаты, пишет bfm.ru.
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