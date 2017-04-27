Российские эксперты маркетинга и продаж: как нарастить обороты в летний сезон

Об этом - 31 мая и 1 июня на III ежегодном бизнес-марафоне "Взрывной маркетинг и продажи". Выступают два признанных федеральных эксперта - Илья Балахнин и Вадим Дозорцев. Будет очень интересно, насыщенно и "по делу",

Коротко о спикерах

Илья Балахнин.

Илья Балахнин (Москва), специалист в области стратегического маркетинга. На его счету десятки успешных маркетинговых кампаний международного уровня. Среди клиентов - только громкие имена: Сколково, Microsoft, Билайн, Unilever, Coca-Cola Hellenic, Universal, Kodak, Русский стандарт и множество других.



Вадим Дозорцев.

Вадим Дозорцев (Москва), ведущий российский бизнес-консультант, эксперт в управлении и построении работы отдела продаж, совладелец ряда успешных российских компаний в сфере производства, дистрибьюции и услуг В2В. C 2011 года возглавляет Центр развития партнеров Microsoft Russia.



Чему будем учиться

Маркетинг. Как заставить маркетинг работать, на чем сосредоточить усилия. Как использовать вашу клиентскую базу. Как пройти путь от хорошей маркетинговой идеи до классно реализованного прибыльного проекта. Что можно автоматизировать и где сэкономить в маркетинге без последствий и много других актуальных вопросов и знаний.

Продажи. Почему активные усилия маркетологов и менеджеров по продажам вызывают обратную реакцию клиентов. Ошибки продавцов, самые частые проблемы процесса продаж и методы их решения. CRM, прикладные IT системы и сервисы, которые помогут автоматизировать работу. И, конечно, реальные кейсы.

Как выгодно попасть на "Взрывной маркетинг и продажи"

Действует принцип - чем раньше, тем дешевле. Очередное повышение стоимости произойдет 1 мая. Хотите купить билет максимально выгодно — регистрируйтесь сейчас.

Подробности мероприятия на сайте организатора "Магис-Бизнес" и по телефону +7 (3852) 529-759