Российские физики объединятся для создания нового коллайдера в Сибири

Физики российских НИИ, которые сейчас участвуют в создании коллайдера NICA в подмосковной Дубне, планируют объединиться, чтобы создать проект в Институте ядерной физики в Новосибирске, сообщает РИА Новости
Замдиректор сибирского института Евгений Левичев сообщил, что в Дубне обсуждался вопрос об объединении физических институтов России для реализации подобных проектов.
Несмотря на то, что правительство РФ пока не выделило средств на реализацию проекта Супер Чарм-Тау фабрики, Институт ядерной физики использует все возможные способы финансирования, в том числе грант Российского научного фонда для того, чтобы готовиться к его реализации, цитирует агентство.
Евгений Левичев,
замдиректор сибирского института:
В 2016 году мы сконцентрировались на работах, связанных с инжекционной частью комплекса – это комплекс установок, ускорителей, которые производят электроны (материю) и позитроны (антиматерию), которые будут сталкиваться в коллайдере.
Директор Павел Логачев отметил, что институт активно участвует в проекте NICA и надеется, что физики Дубны и других институтов будут участвовать также в проекте сибирского коллайдера.
Ранее altapress.ru сообщал, что Институт ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН запустил первую очередь ускорителя "Комплекс ВЭПП-5".
Справка
Планируемый к реализации в Новосибирске специалистами Института ядерной физики с участием ученых из других стран проект Супер Чарм-Тау фабрики — уникального электрон-позитронного коллайдера — ранее вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России. Стоимость коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач в современной физике высоких энергий, оценивается в 27 млрд рублей. При создании Супер Чарм-Тау фабрики в сибирском институте станет возможным обнаружение принципиально новой информации о строении элементарных частиц.
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