Российские физики объединятся для создания нового коллайдера в Сибири

Замдиректор сибирского института Евгений Левичев сообщил, что в Дубне обсуждался вопрос об объединении физических институтов России для реализации подобных проектов.

Несмотря на то, что правительство РФ пока не выделило средств на реализацию проекта Супер Чарм-Тау фабрики, Институт ядерной физики использует все возможные способы финансирования, в том числе грант Российского научного фонда для того, чтобы готовиться к его реализации, цитирует агентство.

Евгений Левичев,

замдиректор сибирского института:

В 2016 году мы сконцентрировались на работах, связанных с инжекционной частью комплекса – это комплекс установок, ускорителей, которые производят электроны (материю) и позитроны (антиматерию), которые будут сталкиваться в коллайдере.

Директор Павел Логачев отметил, что институт активно участвует в проекте NICA и надеется, что физики Дубны и других институтов будут участвовать также в проекте сибирского коллайдера.

Ранее altapress.ru сообщал, что Институт ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН запустил первую очередь ускорителя "Комплекс ВЭПП-5".

Справка

Планируемый к реализации в Новосибирске специалистами Института ядерной физики с участием ученых из других стран проект Супер Чарм-Тау фабрики — уникального электрон-позитронного коллайдера — ранее вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России. Стоимость коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач в современной физике высоких энергий, оценивается в 27 млрд рублей. При создании Супер Чарм-Тау фабрики в сибирском институте станет возможным обнаружение принципиально новой информации о строении элементарных частиц.