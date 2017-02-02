Российские генетики научились виртуально тестировать лекарства от рака

"Мы описали биологические процессы, которые происходят внутри человека. В нашу платформу мы включили не только результаты фундаментальных исследований из литературы, но и их математическое описание. Для нас клетки, цитокины, белки и препараты — это все переменные, а иммунитет — сложная система уравнений. Фактически, мы воссоздали иммунную систему человека на компьютере", — рассказывает руководитель проекта Олег Демин.

В последние годы молекулярные биологи при борьбе с раком и другими пока неизлечимыми заболеваниями надеются на иммунотерапию. Суть ее в том, что ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Подобная "дрессировка" иммунитета возможна только за пределами организма, в пробирках. Это осложняет возможность ее применения и создает дополнительную опасность для здоровья пациента, а в некоторых случаях иммунотерапия просто не работает и проваливается на поздних стадиях клинических испытаний, пишет РИА Новости.

Демин и его команда нашли способ избежать неудач, создав компьютерный аналог иммунной системы человека, при помощи которого можно предсказать, будет ли работать лекарство или нет. Эта программа, которую ученые назвали Immune Response Template (IRT), описывает поведение иммунитета на самых низших уровнях, переводя на язык математики все взаимодействия между иммунотерапией и живыми иммунными клетками.

По мнению автора проекта, эта разработка станет большим шагом на пути к тому, чтобы рассматривать тело человека как гигантскую биологическую программу, которую можно будет так же легко отлаживать, как и обычную программу на компьютере.