Российские миллиардеры стали богаче на 10 млрд долларов с начала года

Совокупный капитал 27 российских долларовых миллиардеров увеличился на 10,14 млрд долларов за период с января по 1 августа, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Bloomberg Billionaires Index, сообщает ТАСС.
Из 27 российских миллиардеров 21 стал богаче.
Алексей Мордашов, основной акционер ПАО "Северсталь" и самый богатый человек в России (его капитал составляет 17,3 млрд долларов), за данный период увеличил свое состояние на 354 млн. Занимающий второе место в списке российских миллиардеров президент "Интерроса" и председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин получил 16,6 млн, его состояние на данный момент составляет 16,6 млрд долларов. Глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг заработал 1,34 млрд и оказался на третьем месте с капиталом в 15,6 млрд долларов.
Ощутимее всех свое состояние увеличили глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — на 1,82 млрд долларов, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов — на 1,77 млрд, и президент ОК "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска — на 1,76 млрд.
За первые семь месяцев 2017 года больше других потеряли глава "Новатэка" Леонид Михельсон — 2,09 млрд долларов, основатель и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший 1,92 млрд, и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов — его капитал уменьшился на 1,13 млрд, пишет bfm.ru.
Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние издание тогда оценило в 16,8 млрд долларов.
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