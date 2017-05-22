Российские министры стали экономить на бумаге

Российские министерства заявляют о сокращении расходов на бумагу, командировки.
Об опыте экономии отчиталось несколько ведомств.
Минэкономразвития переходит на электронный документооборот, сокращая количество закупаемых канцтоваров, и работает над оптимизацией расходов, связанных с командировками.
Так, в Минэкономразвития проводится "сокращение количества командируемых работников; сокращение продолжительности командировок; мониторинг стоимости авиаперелетов различными авиакомпаниями и выбор оптимальных вариантов; сокращение количества командировок в связи с представлением интересов министерства за рубежом работниками торговых представительств", передает агентство RNS сообщение ведомства.
Минюст заявляет об электронном документообороте, добавляя, что проводит работу по замене поездок чиновников на совещания по видеосвязи. Минкульт ограничило отдельных чиновников в привилегии пользоваться VIP-залами аэропортов, бизнес-классами при перелетах и персональным транспортом.
В июле 2016 года Министерство культуры закрепило указ о предельных расходах. По нему министру культуры и его заместителям положен один телефон на три года стоимостью не более 15 тысяч рублей, на счете которого четыре тысячи рублей ежемесячно.
В Минфине сообщили, что руководителям положен один планшет стоимостью 40 тысяч рублей, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.