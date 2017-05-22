Российские министры стали экономить на бумаге

Об опыте экономии отчиталось несколько ведомств.

Минэкономразвития переходит на электронный документооборот, сокращая количество закупаемых канцтоваров, и работает над оптимизацией расходов, связанных с командировками.

Так, в Минэкономразвития проводится "сокращение количества командируемых работников; сокращение продолжительности командировок; мониторинг стоимости авиаперелетов различными авиакомпаниями и выбор оптимальных вариантов; сокращение количества командировок в связи с представлением интересов министерства за рубежом работниками торговых представительств", передает агентство RNS сообщение ведомства.

Минюст заявляет об электронном документообороте, добавляя, что проводит работу по замене поездок чиновников на совещания по видеосвязи. Минкульт ограничило отдельных чиновников в привилегии пользоваться VIP-залами аэропортов, бизнес-классами при перелетах и персональным транспортом.

В июле 2016 года Министерство культуры закрепило указ о предельных расходах. По нему министру культуры и его заместителям положен один телефон на три года стоимостью не более 15 тысяч рублей, на счете которого четыре тысячи рублей ежемесячно.

В Минфине сообщили, что руководителям положен один планшет стоимостью 40 тысяч рублей, пишет ura.ru.