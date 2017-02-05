Российские мобильные операторы могут отказаться от безлимитного интернета

Руководство оператора МТС задумалось о такой мере уже в 2017 году. Издание ссылается на отчет аналитика "ВТБ Капитал" Ивана Кима, который встречался с руководством оператора. В МТС от комментариев воздержались, пишут "Ведомости".

Ранее о том, что мобильные операторы России будут отказываться от безлимитных тарифов, гендиректор "Вымпелкома" (бренд "Билайн") Шелль Йонсен. По его словам, это обусловлено техническими причинами: 3G-сети перегружены, 4G-сети загружаются очень быстро. Первым из крупных операторов от безлимитного интернета отказалась Yota (дочерний бренд "Мегафона").

Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева заявила "Ведомостям", что безлимитные тарифы по сути превратились в маркетинговый инструмент, и реальное потребление трафика в них ненамного выше, чем на обычных тарифах с ограниченными пакетами. "Безлимитные тарифы сдерживают дальнейшее развитие рынка, поскольку потребление мобильного интернета растет, однако в случае с безлимитными тарифами одинаково платят и активные пользователи, и те, кто пользуется интернетом мало", — приводят "Ведомости" ее аргументацию.

В "Мегафоне" заявили, что согласны с рассуждениями МТС, а в "Теле2" сообщили, что пока не планируют отказываться от безлимитных тарифов, но будут следить за изменениями на рынке.

Новость о том, что операторы могут отказаться от безлимитных тарифов заинтересовала политических активистов и журналистов. Безлимитный интернет удобен для ведения интернет-трансляций с массовых мероприятий, отказ от него ограничит такое онлайн-вещание, написал в Twitter журналист Олег Козырев.

Кроме того, обсуждая новость в социальных сетях, пользователи высказывают предположение: решение отказаться от безлимитных пакетов может быть связано с необходимостью исполнения законов из "пакета Яровой", пишет znak.com.