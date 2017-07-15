Российские моряки подняли два американских танка со дна Баренцева моря

Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru. Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.

"Томас Дональдсон" следовал из Америки в составе конвоя JW-65. Судно было торпедировано немецкими подлодками в марте 1945 года и затонуло на выходе из Кольского залива — в районе острова Кильдин. Впервые его исследовали в 2005 году. До этого с "Томаса Дональдсона" подняли еще два танка. Сейчас флотскими специалистами проводится работа по подъему ещё нескольких единиц крупной автомобильной и бронетанковой техники с затонувшего судна.