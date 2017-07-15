Российские моряки подняли два американских танка со дна Баренцева моря

С затонувшего в Баренцевом море в 1945 году американского транспортного судна "Томас Дональдсон" сотрудники аварийно-спасательного отряда Северного флота подняли два американских танка "Шерман", сообщает Министерство обороны.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
Российские моряки подняли со дна Баренцева моря два американских танка. Фото: mil.ru.
"Томас Дональдсон" следовал из Америки в составе конвоя JW-65. Судно было торпедировано немецкими подлодками в марте 1945 года и затонуло на выходе из Кольского залива — в районе острова Кильдин. Впервые его исследовали в 2005 году. До этого с "Томаса Дональдсона" подняли еще два танка. Сейчас флотскими специалистами проводится работа по подъему ещё нескольких единиц крупной автомобильной и бронетанковой техники с затонувшего судна.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.