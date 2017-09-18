Российские отпускники-должники внесли в казну более 40 млрд рублей

Сейчас временно "невыездными" могут стать граждане, имеющие долги на сумму более 10 тыс. рублей — речь идет о задолженностях по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам, рассказали "Известиям" в ведомстве.

С 1 октября порог для невыезда повышается с 10 до 30 тыс. рублей.

Факт

На 1 сентября этого года в России было выдано 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, при этом вылететь на летний отдых в период с июня по август не смогли 11 921 должник.