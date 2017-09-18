Российские отпускники-должники внесли в казну более 40 млрд рублей

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству россиян в период с января по сентябрь 2017 позволили взыскать с них 41,1 млрд рублей.
Сейчас временно "невыездными" могут стать граждане, имеющие долги на сумму более 10 тыс. рублей — речь идет о задолженностях по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам, рассказали "Известиям" в ведомстве.
С 1 октября порог для невыезда повышается с 10 до 30 тыс. рублей.
Факт
На 1 сентября этого года в России было выдано 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, при этом вылететь на летний отдых в период с июня по август не смогли 11 921 должник.
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