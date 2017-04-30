Российские военные отреагировали на пуск северокорейской ракеты

Войска противовоздушной обороны (ПВО) на Дальнем Востоке находится в состоянии повышенной боеготовности. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совета Федерации Виктор Озеров
Виктор Озеров,
сенатор:
Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил России. Наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России.
По словам Озерова, Кремль отдает себе отчет в том, что Россия не является целью для ракетных запусков Северной Кореи.
Напомним, 29 апреля военные Северной Кореи произвели пуск баллистической ракеты. Пуск закончился неудачей — ракета взорвалась через несколько секунд после старта.
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