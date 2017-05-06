Российские пограничники отогнали украинский катер от Крыма. Подробности от ФСБ

Украинские власти обвинили российских пограничников в попытки захвата спасательного катера Незалежной у берегов Крыма. В ФСБ прокомментировали этот инцидент.
По данным погрануправления ФСБ по Республике Крым, 23 апреля украинский катер вел у крымских берегов съемку российских технических судов, намереваясь войти в территориальные воды нашей страны. На пульт дежурного погрануправления в Балаклаве сообщили о приближении к границе РФ украинского поисково-спасательного катера, который вел фото- и видеосъемку российских земснарядов "Амур" и "Печора", находящихся в территориальных водах нашей страны. В указанный район прибыл сторожевой катер пограничников, пишет Lenta.ru.
Капитана украинского судна уведомили по рации, что движение катера приведет к нарушению российской границы. Но украинский капитан заявил, что ничего не нарушал и уходит курсом в порт Скадовск. После чего катер, действительно, покинул место и уплыл в указанном направлении.
Однако 5 мая на странице украинского министерства инфраструктуры в Facebook появилась информация о попытке захвата этого спасательного катера российскими пограничниками. Якобы, с судна, принадлежащего РФ потребовали от украинского катера лечь в дрейф. Теперь министерство хочет наградить украинских моряков.
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