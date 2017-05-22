Российские полицейские задержали 20 хакеров, заразивших миллион смартфонов

Жертвами задержанных стали более миллиона пользователей мобильных устройств, а ущерб от действий хакеров составил более 50 миллионов рублей.

Следствие установило, что в преступную группу входили подозреваемые из разных регионов России, а организовал незаконный бизнес 30-летний житель Иваново. В настоящее время все подозреваемые задержаны, четверо из них арестованы, с остальных взята подписка о невыезде, пишет Lenta.ru.