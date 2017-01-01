Российские таможенники задержали 400 кг контрафактных зубов

Ставропольские таможенники задержали более 400 кг контрабандных пластмассовых искусственных зубов, произведенных в Китае, сообщила пресс-служба Минераловодской таможни.
"Общество с ограниченной ответственностью, которое ввозило из Китая в нашу страну различного рода медицинское оборудование, пыталось провезти как задекларированный, так и незадекларированный товар. "Незаконными" оказались 726 700 искусственных зубов из пластмассы, общей массой более четырехсот килограммов", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни. "Организация, решившая схитрить при прохождении таможенного контроля, может лишиться товара и заплатить штраф", - отметили в пресс-службе, пишет polit.ru.
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